Het Eurovisie Songfestival komt in 2020 naar Rotterdam. Wat gaan inwoners van de stad concreet merken van de komst van het internationale muziekevenement?

Het Songfestival wordt zelf gehouden op 12, 14 en 16 mei in Ahoy, waar ruimte is voor meer dan 16.000 bezoekers. De gemeente Rotterdam heeft de organisatie verzocht om gratis kaartjes vrij te houden voor repetities of voorrondes voor "Rotterdammers die in het dagelijks leven de eindjes aan elkaar

moeten knopen."

Naast Ahoy is de komst van het Songfestival ook in andere delen van Rotterdam zichtbaar. In mei worden verschillende evenementen door de stad heen georganiseerd in het kader van het liedjesfestijn. Zo worden er concerten, clubavonden en meezingfeesten gehouden, waaronder in de Maassilo, de plek waar Duncan Laurence het nummer Arcade opnam.

Daarnaast wordt ook op een "centrale plek" in de stad een gratis toegankelijk 'Eurovision Village' opgezet. Op dit festivalterrein treden verschillende Nederlandse en Rotterdamse artiesten op. Waar het terrein precies zal neerstrijken, is nog niet bekend.

Herdenking van bombardement op 14 mei

Zoals gebruikelijk vindt op 14 mei de herdenking plaats van het bombardement op Rotterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog. De gemeente meldt vrijdag dat het mogelijk is dat deze herdenking samenvalt met het Eurovisie Songfestival.

"Dit vraagt om zorgvuldigheid maar biedt tegelijkertijd een mooie kans om de herdenking te koppelen aan het Eurovisie Songfestival", aldus de gemeente. "Daar waar het gaat om stil te staan, dat we nu met elkaar, juist in deze stad, in vrijheid het Songfestival kunnen beleven."

Bereikbaarheid voor de stad

Voor het Eurovisie Songfestival gaat de gemeente Rotterdam, net als bij andere grote evenementen, een mobiliteitsplan opstellen. Dit houdt in dat er een plan wordt gemaakt over eventueel extra treinen, metro's, trams of pendelbussen die worden ingezet.

Daarnaast wordt ook een zogeheten 'modal split' gemaakt. Daarbij wordt gekeken naar het aantal verwachte bezoekers en vervoersmiddelen. Vervolgens neemt de gemeente verschillende maatregelen, zoals de inzet van route-informatiepanelen om het verkeer de weg naar Ahoy te wijzen.