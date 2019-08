Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft vrijdag vanaf zijn vakantieadres laten weten dat hij blij is met de komst van het Eurovisie Songfestival naar Rotterdam.

"Het is geweldig dat we komend voorjaar het Eurovisie Songfestival en al haar fans mogen verwelkomen in onze stad", aldus Aboutaleb.

Door middel van een video met Duncan Laurence in de hoofdrol werd vrijdag bekendgemaakt dat Rotterdam Maastricht had verslagen in de strijd om de organisatie van het evenement.

"Ik ben ervan overtuigd dat Rotterdam alle liefhebbers van het Songfestival over de hele wereld een onvergetelijk 65e Eurovisie Songfestival zal geven", vertelt Aboutaleb. "We gaan er een geweldig feest van maken."

Het Songfestival zal worden georganiseerd in Ahoy, waar eerder grote evenementen als Vrienden van Amstel Live, de kersteditie van Toppers in Concert en North Sea Jazz plaatsvonden. De evenementenhal noemt het een eer het festival te mogen huisvesten.

De eerste halve finale van het evenement vindt op 12 mei plaats, de tweede halve finale op 14 mei en de finale uiteindelijk op 16 mei.

Wethouder: 'Fantastisch nieuws voor Rotterdam'

Wethouder Said Kasmi van Onderwijs, Cultuur en Toerisme laat ook weten verheugd te zijn met de komst van het evenement. "Tot het laatste moment was het spannend, maar dit is fantastisch nieuws voor Rotterdam."

"Graag laten we alle Songfestival-fans Rotterdam zien: divers, een stad van innovatie, creativiteit en architectuur en met Ahoy als prachtige eventlocatie."

Rotterdam Festivals, de coördinator van het het evenementenbeleid in de stad, is volgens een woordvoerder "heel blij" dat het Songfestival naar Rotterdam komt. "Wij zullen zorgen dat het een feest voor de hele stad gaat worden."