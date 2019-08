Het pand in de Rotterdamse wijk Kralingen waar zondag een dode man werd aangetroffen, was toch geen drugslab. Wel werden er verdovende middelen aangetroffen die daar mogelijk werden bewerkt, zegt een politiewoordvoerder in gesprek met NU.nl.

Eerder sprak de politie over een vermoedelijk drugslab door de aanwezigheid van verdovende middelen. De politie kon het pand echter niet direct grondig onderzoeken door de mogelijke aanwezigheid van schadelijke stoffen.

Mogelijk raakte een van de verdachten onwel als gevolg van die schadelijke stoffen. De politie zei eerder dat hij gewond was geraakt, maar dat bleek niet het geval. Hij is aangehouden en zit vast op verdenking van betrokkenheid bij de verdovende middelen in het pand. Hij is de bewoner van het pand.

De dode man woonde niet in het pand. Er zal binnenkort sectie worden verricht op zijn lichaam om zijn doodsoorzaak vast te stellen.