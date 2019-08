De politie heeft zondagmiddag een overleden man aangetroffen in een woning in het Rotterdamse Kralingen. Ook vonden agenten tientallen kilo's amfetamine in het pand. Een 54-jarige verdachte is aangehouden.

De politie onderzocht de woning naar aanleiding van een melding over een 31-jarige vermiste man uit Rotterdam die in de desbetreffende woning zou verblijven. Eenmaal ter plaatse troffen agenten de man aan, die was overleden.

De verdachte, die ook in de woning aanwezig was, werd ter plaatse aangehouden en voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

De doodsoorzaak van het slachtoffer is nog onbekend. Omdat er een verband kan zijn met de productie van harddrugs, is de woning ontruimd.

De amfetamine is in beslag genomen. De politie doet onderzoek naar de zaak.