Een deel van het Maasstad Ziekenhuis, waar alleen medewerkers aanwezig waren, is donderdag tijdelijk ontruimd geweest vanwege een rooklucht. De rooklucht was merkbaar in nabijheid van een koelkast in het laboratorium Klinische Chemie van het MaasstadLab.

Het bouwdeel dat ontruimd werd, is inmiddels weer vrijgegeven, laat een woordvoerder van het ziekenhuis aan NU.nl weten. Het laboratorium is nog niet vrijgegeven.

Hoe de rooklucht precies is ontstaan, is nog onbekend. Uit voorzorg werd de brandweer opgeroepen. Deze is ter plaatse.

De tijdelijke ontruiming heeft vooralsnog geen gevolgen gehad voor de patiënten van het ziekenhuis. "De zorgverlening vindt op de gebruikelijke wijze plaats", meldt het Maasstad Ziekenhuis in een bericht op Twitter.