Een man is maandagavond 12 augustus ernstig gewond geraakt na een zware mishandeling die vermoedelijk plaatsvond aan de Rhijnauwensingel in Rotterdam. De politie heeft drie verdachten aangehouden wegens verdenking van betrokkenheid.

Dit meldt de politie woensdag. De man was op maandagavond rond 20.00 uur opgehaald voor een gesprek met zijn werkgever, met wie hij een conflict had. Rond middernacht werd hij zwaargewond bij zijn eigen woning afgeleverd.

Zijn partner belde de politie en de man is zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. Hij is vermoedelijk in een woning aan de Rhijnauwensingel zwaar mishandeld.

Politie houdt drie verdachten aan

De politie heeft dinsdag en donderdag in totaal drie personen aangehouden. Het gaat om een 36-jarige vrouw en om twee mannen van 40 en 45 jaar. Zij verschijnen deze week voor de rechter.

De politie heeft enkele getuigen gesproken. Maar omdat er nog veel onduidelijk is over wat er zich die avond precies heeft afgespeeld, komt de politie graag in contact met mensen die gezien hebben wie het slachtoffer rond 20.00 uur heeft opgehaald of mensen die meer weten van het incident.