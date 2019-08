De gemeente Rotterdam onderzoekt het gebruik van een bestrijdingsmiddel dat is ingezet om een mierensoort te bestrijden in de wijk Hillegersberg. Het gebruik van dit middel is niet toegestaan voor mierenbestrijding in de openbare buitenruimte.

Sinds de zomer van 2016 kampen de wijken Hillegersberg en Kralingen door het mediterraan draaigatje, een exotische mierensoort, met een mierenplaag. Eerder gebruikte middelen hadden nog niet geleid tot goede bestrijding.

Daarom werd besloten het middel Ficam W in te zetten in een aantal straten in Hillegersberg. Dit gebeurde in juni en juli dit jaar.

Ficam W is in Nederland wel toegestaan als bestrijdingsmiddel. Het wordt gebruikt voor bestrijding van bepaalde insecten, zoals mieren, en specifiek voor wespen rondom gebouwen.

Bij de bestrijding in Hillegersberg werd het middel echter gebruikt voor de bestrijding van mieren in de openbare buitenruimte. Dat is niet getest en daarom niet toegestaan.

De gemeente is nu een onderzoek gestart naar hoe het kon gebeuren dat medewerkers van Plaagdierbeheersing het middel toch in een openbare buitenruimte hebben gebruikt.

Nog geen effectief bestrijdingsmiddel voor de mierensoort

Volgens de gemeente zijn er landelijk nog geen effectieve bestrijdingsmiddelen voor het mediterraan draaigatje.

Zij doet daarom samen met andere gemeenten en het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) onderzoek naar de meest effectieve bestrijding.

Bewoners van de straten waar Ficam W gebruikt is, zijn schriftelijk op de hoogte gesteld door de gemeente.