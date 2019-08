Een man is zondagochtend gewond geraakt nadat hij met zijn fiets van de roltrap was gevallen in de Maastunnel in Rotterdam, meldt de Rotterdamse politie via Twitter.

Door het ongeval was het fietsersgedeelte van de Maastunnel tijdelijk gesloten. Dit is nu weer geopend.

De man is overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe hij eraan toe is.