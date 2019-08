Op de dertiende etage van een flat aan de Albert Schweitzerplaats in Rotterdam-Ommoord heeft zaterdag brand gewoed. Ongeveer honderd mensen uit de flat moesten tijdelijk hun woning verlaten vanwege de brand.

Een persoon die in de woning was, is naar het ziekenhuis gebracht omdat hij te veel rook had in geademd, meldt de veiligheidsregio.

De brand brak rond 18.15 uur uit. Rond 19.00 uur had de brandweer het vuur geblust. Vervolgens mochten de bewoners van de flat weer terug naar hun woning.