Een 23-jarige automobilist heeft in de nacht van woensdag op donderdag meer dan de dubbele toegestane snelheid over de Bosdreef in Rotterdam gereden. De man is aangehouden door de politie.

De politie besloot de automobilist rond 00.30 uur te volgen wegens defecte kentekenplaatverlichting. De man ging er vervolgens vandoor via de President Rooseveltweg en de Terbregseweg richting de Bosdreef.

Hij reed meer dan 140 kilometer per uur, waar 70 kilometer per uur is toegestaan. Ook reed de man door rood. De politie kon de automobilist bij de Boezemlaan klemrijden.

Het rijbewijs van de man is ingevorderd.