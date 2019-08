De verdachte van het mishandelen van een Rotterdamse wijkagent werd vrijdag vrijgesproken omdat hij volgens de rechtbank vermoedelijk niet het letsel van de agent heeft veroorzaakt.

De schriftelijke uitwerking van de uitspraak werd woensdag op rechtspraak.nl gepubliceerd omdat de vrijspraak veel besproken werd op Twitter en in de media.

De wijkagent werd enkele weken geleden mishandeld door twee mannen. Door het incident liep de agent een gekneusde nier en rugletsel op.

De rechtbank acht het waarschijnlijk dat de medeverdachte de agent in de rug heeft geschopt en geslagen, waardoor hij letsel overhield aan zijn rug en nier. Van de verdachte die vrijdag werd vrijgesproken kan niet met voldoende zekerheid worden vastgesteld dat hij dit letsel ook veroorzaakte met zijn handelen.

Deze verdachte zou het slachtoffer in de buik hebben getrapt. "Er blijft echter grote twijfel of die schop heeft geleid tot de nare gevolgen, pijn in zijn rug en letsel aan een nier", oordeelt de rechtbank. De verdachte is daarom vrijgesproken.

Het OM liet zaterdag weten in hoger beroep te gaan tegen de vrijspraak. In de zaak van de medeverdachte moet het OM nog beslissen of ze overgaan tot vervolging.