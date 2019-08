De politie heeft maandag vijf mannen aangehouden na een vondst van 750 kilo cocaïne door de Douane een dag eerder in de Rotterdamse haven.

Op zondag werd de cocaïne aangetroffen in een container met fruit. De politie stelde een onderzoek in dat leidde naar een bedrijfspand aan de Oranjelaan in Rozenburg.

De agenten vielen het pand maandag rond 13.00 uur binnen. De vijf aanwezige mannen zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de cocaïnevangst.

Afgelopen vrijdag werd op de Maasvlakte ook al 500 kilo cocaïne in een container aangetroffen. Het is onduidelijk of de verdachten ook met deze vondst te maken hebben.