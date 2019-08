Twaalf woningen aan de Westerbeekstraat in Rotterdam zijn in de nacht van zondag op maandag korte tijd ontruimd vanwege een dakbrand op een portiekwoning in die straat.

"De brand begon in de keuken en sloeg over naar het dak", aldus een woordvoerder van de brandweer. Het vuur ging via de afzuigkap in de keuken naar het dak. De brandweer zorgde ervoor dat het vuur niet oversloeg naar naastgelegen woningen.

De bewoner van het huis werd wakker van de rookmelder en kon zo op tijd de woning verlaten.

Rond 3.30 uur was de brand onder controle. Ruim een uur later konden de meeste mensen weer terug naar huis. Voor de bewoners van een viertal woningen is elders opvang geregeld. Er zijn geen gewonden gevallen door de brand. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.