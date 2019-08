De nieuwe opstelling 'Vergeten Films' in Museum Rotterdam toont pas ontdekte, niet eerder vertoonde amateurfilms en objecten van de Tweede Wereldoorlog. De films geven een unieke blik op een stad in oorlog. Te zien zijn huiselijke taferelen, maar ook oorlogsschepen, havenverwoestingen en de bevrijding in Hoogvliet.

De films zijn gemaakt door filmliefhebber Jurling (1912 - 1986) die zijn camera gebruikte als dagboeknotities over werk, familie en opvallende gebeurtenissen tijdens de oorlog.

In 2017 schonk de dochter van Jurling tien filmblikken aan het Museon in Den Haag. De films bevatten nog niet eerder ontdekte beelden van de Tweede Wereldoorlog in Rotterdam.

In de opstelling toont Museum Rotterdam drie korte films welke zijn samengesteld door documentairemaker Joop de Jong; van alledaagse activiteiten tot geheime opnames welke met gevaar voor eigen leven zijn gemaakt.

Te zien zijn o.a. de vernielingen op het olietank complex Pakhuis Meesteren, het ongedwongen familieleven van de familie Jurling tijdens de bezetting en de bevrijdingsfeesten op de Dorpstraat van Hoogvliet.