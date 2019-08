In een leegstaand bedrijfspand aan de Abraham van Beyerenstraat in Rotterdam-Overschie woedde zondag een zeer grote brand. De brand was rond 21.00 uur volledig onder controle.

"Er komt bijna geen rook meer vrij, we zijn bezig met de laatste bluswerkzaamheden", liet een woordvoerder van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond rond 18.40 uur weten.

De brandweer was met twaalf blusvoertuigen uitgerukt om de uitslaande brand onder controle te krijgen. Daarmee voorkwam de brandweer dat het vuur zou overslaan naar naastliggende bedrijfspanden.

Bij de brand was vanuit de wijde omgeving te zien. In eerste instantie kwam er veel rook vrij, maar doordat die recht omhoog ging hadden omwonenden daar in principe geen last van. "Als dat wel het geval is, sluit dan de ramen en deuren en schakel ventilatiesystemen uit", zei de woordvoerder toen.

De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.