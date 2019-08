De brandweer is in de nacht van woensdag op donderdag uitgerukt voor een brand in een woning aan de Mathenesserweg in Rotterdam. Hierna is de bewoner naar het ziekenhuis overgebracht in verband met rookinhalatie.

Dit bevestigt een woordvoerder van Veiligheidsregio Rijnmond aan NU.nl. De brandweer kreeg de melding rond middernacht binnen. De brand was ontstaan in de slaapkamer.

De brandweer was snel ter plaatse om de brand te blussen. Wat de brandoorzaak was, is nog onbekend.