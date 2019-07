De politie heeft dinsdagavond tienduizenden euro's aan geld in beslag genomen, net als meerdere pakketjes met vermoedelijk verdovende middelen in een auto en een woning in Rotterdam. Drie verdachten werden aangehouden.

Agenten vonden bij een controle in een auto rond 23.00 uur op de Vaanweg in Rotterdam een verborgen ruimte onder de stoel, waarin meerdere pakketjes met vermoedelijk verdovende middelen verstopt lagen.

De 44-jarige bestuurder werd ingerekend, waarna onderzoek naar zijn mogelijke verblijfplaats leidde naar een woning in Rotterdam-West. Tijdens een doorzoeking van het huis vond de politie voor 'tienduizenden' euro's aan contant geld.

Een 42-jarige man en 22-jarige vrouw die op dat moment aanwezig waren in de woning zijn ook aangehouden. Er wordt onderzocht wat de relatie van het tweetal is met de man in de auto.

Woensdag vervolgt de politie het onderzoek De verdachten zullen worden gehoord en de auto wordt forensisch onderzocht.