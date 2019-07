Vijf sculpturen uit de beeldenverzameling van Boijmans van Beuningen zijn vanaf september te zien in het Erasmus MC in Rotterdam.

De beelden zijn vanaf 9 september tot en met 28 mei 2021 in het ziekenhuis te zien in de tentoonstelling Mensbeelden - Kracht & Kwetsbaarheid. De menssculpturen zijn aan het einde van deze maand overgebracht naar het Rotterdamse ziekenhuis.

Boijmans van Beuningen is sinds eind mei voor de duur van zeven jaar gesloten. Een deel van de collectie is de komende tijd op verschillende plekken in Nederland te zien. In 2021 komen de stukken weer samen in een nieuw voor publiek toegankelijk kunstdepot.

De tentoonstelling Mensbeelden - Kracht & Kwetsbaarheid is de zesde in een reeks van elf tentoonstellingen. Van de vijf menssculpturen, gaan vier naar de overdekte tuin in het ziekenhuis.