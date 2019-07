Een man die onder invloed was van alcohol is woensdagochtend aangehouden omdat hij veel te langzaam reed op de A20 en daardoor andere weggebruikers in gevaar bracht. Hij had ruim vier de toegestane hoeveelheid alcohol op.

Agenten zagen de man eerst 50 rijden waar een maximum van 80 kilometer per uur geldt. Vervolgens reed de man later 35 kilometer per uur waar 100 kilometer is toegestaan.

De man blies 940 Ugl, terwijl 220 Ugl is toegestaan. Hierop besloot de politie de man aan te houden. Hij kreeg een boete van 1.000 euro en negen maanden rijontzegging.