De opvolger van de bekende 'Love Boat' is maandag aangemeerd in de haven van Rotterdam. De Pacific Princess biedt ruimte aan bijna zevenhonderd vakantiegangers en is 181 meter lang.

Het cruiseschip ligt tussen 13.00 en 20.00 uur aan de Holland Amerikakade.

The Love Boat is een Amerikaanse komedieserie die zich grotendeels afspeelde op de Pacific Princess. In Nederland werd de serie voor het eerst uitgezonden bij de VARA. In maart 2012 werd het originele schip gesloopt.