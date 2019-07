Esso had in augustus 2017 onvoldoende zicht op de veiligheidsrisico's die het herstarten van fornuizen met zich meebrachten bij de ExxonMobil Raffinaderij in Rotterdam, oordeelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) vrijdag. Bij het herstarten van een van de fornuizen, barstte een zogeheten fornuisspiraal open en ontstond er een grote brand in de fabriek.

Voorafgaand aan het scheuren van de fornuisspiraal, vond een grote verstoring plaats in de fabriek, waardoor alle fornuizen uitvielen. Bij het herstarten van de machines was er geen vloeistofdoorstroming bij een van de fornuizen, waardoor de fornuisspiraal barstte en er vervolgens vloeistof terecht kwam in de vuurhaard.

"De complexiteit van het herstarten van de fornuizen werd onvoldoende onderkend, waardoor het Esso ontbrak aan voldoende checks and balances in de controlekamer", meldt de onderzoeksraad vrijdag.

Bij de grote brand in augustus 2017 vielen geen gewonden. De brand ontstond even voor 22.00 uur en breidde zich snel uit. Ruim een uur later kon de brand geblust worden.