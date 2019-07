Het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam heeft woensdag negen jaar cel geëist tegen een 44-jarige havenmedewerker voor het invoeren van ruim 1.150 kilo cocaïne.

Het OM vindt een lange gevangenisstraf gerechtvaardigd door de omvang van de cocaïnevondst en het feit dat de verdachte zich gedurende lange tijd schuldig zou hebben gemaakt aan het faciliteren van drugssmokkel. Hoe lang precies, is niet bekend.

Verspreid over drie dagen in september en oktober 2016 trof de douane opengebroken containers met koffiebonen aan in de Rotterdamse haven. Al die containers hadden hetzelfde land van herkomst en dezelfde afzender en bestemming.

Volgens de officier van justitie wees alles erop dat in die containers verdovende middelen waren gesmokkeld. Al snel kwam de 44-jarige verdachte in beeld, omdat iemand via zijn account had geprobeerd de containers te verplaatsen.

OM: 'Verdachte liet zich omkopen'

Het OM denkt dat de man zich heeft laten omkopen en de cocaïnesmokkel mogelijk heeft gemaakt. Daarmee maakte volgens de officier van justitie misbruik van het vertrouwen van zijn werkgever en heeft hij de integriteit van zijn werkgever en de Rotterdamse haven geschaad.

De man verklaarde echter dat hij nooit geld heeft gezien. Dat acht het OM niet aannemelijk, omdat hij veel uitgaven heeft gedaan die niet bij zijn legale inkomsten passen.

De rechtbank doet over veertien dagen uitspraak in de zaak.