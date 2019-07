De Coolsingel in de richting van het Hofplein is van 9 april 2018 tot maart 2021 afgesloten. In deze periode zullen werkzaamheden plaatsvinden. Eerst is de Oostzijde (de kant van het stadhuis) aan de beurt, daarna de westzijde (Stadhuisplein en Bijenkorf).

Verkeer richting de Erasmusbrug blijft wel mogelijk, schrijft Rotterdam Onderweg.

Tijdens de werkzaamheden aan de oostzijde van de Coolsingel is geen tramverkeer mogelijk tussen het Hofplein en tramhalte Beurs. Dan zullen trams omrijden via de Van Oldebarneveltstraat en de Mauritsweg. Dit duurt tot ongeveer september 2019.

Het metroverkeer zal geen hinder ondervinden.

Alternatieven voor autoverkeer

Autoverkeer afkomstig uit het zuidwesten heeft drie alternatieve rijmogelijkheden, namelijk via de Maastunnel, de de 's-Gravendijkwal en Weena; via de Maastunnel, de Erasmusbrug via Vasteland, Westzeedijk, 's-Gravendijkwal en Weena; of via de Erasmusbrug via de Boompjes, André van der Louwbrug, Blaak, Mariniersweg en Goudsesingel.

Autoverkeer afkomstig uit het zuidoosten heeft twee alternatieve rijmogelijkheden, namelijk: over de Willemsbrug via Blaak, Mariniersweg en Goudsesingel of over de Maasboulevard via de Oostmolenwerf en Goudsesingel.