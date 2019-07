Een vijftienjarige jongen is woensdag staande gehouden aan de Capelseweg in Rotterdam nadat hij was betrapt in het rijden van een auto. De jongen had de auto van zijn oom 'geleend'.

Dit meldt de politie via sociale media. De auto waarin de jongen reed was een dure Mercedes. Ook had de jongen een mobiel vast tijdens het rijden in de geleende wagen.

De politie heeft een proces-verbaal opgemaakt voor rijden zonder rijbewijs en het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden.