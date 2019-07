Een maaltijdbezorger is in de nacht van dinsdag op woensdag overvallen aan de Putselaan in Rotterdam. De politie heeft later drie verdachten aangehouden.

De overval gebeurde rond 3.30 uur. Een pizzabezorger werd bedreigd met een mes en vuurwapen. De politie hield na onderzoek in omgeving eerst twee verdachten aan in de Kaapstraat.

Een derde verdachte werd later aangehouden. Hij verstopte zich in een vuilcontainer in een tuin. De man wilde niet meewerken en daarom werd een politiehond ingezet.

De verdachten zijn vijftien, achttien en 21 jaar en komen alle drie uit Rotterdam.