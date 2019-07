De nieuwe oeververbinding in Rotterdam zal komen tussen de Kralinger Esch in het noorden en Feijenoord in Zuid. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam zijn dat dinsdag overeengekomen.

De vier partijen gaan het project financieren en leggen het advies voor aan het ministerie van Infrastructuur. Minister van Nieuwenhuizen moet uiteindelijk een definitief besluit nemen.

Waar de verbinding precies tussen de Willemsbrug en de Van Brienenoordbrug komt te liggen, wordt verder onderzocht. Ook is nog niet bekend of het een brug of tunnel wordt. De verbinding maakt deel uit van een pakket maatregelen om het verkeer in de regio beter te laten doorstromen.

Zo komt er ook geld vrij om knelpunten bij Capelle en Krimpen aan den IJssel op te lossen. Van de 90 miljoen die daarvoor nodig is, moet nog 30 miljoen ergens vandaan komen. Ook wordt gekeken naar betere verbindingen voor het openbaar vervoer.

Verbinding tussen Krimpenerwaard en Ridderkerk van de baan

Het besluit betekent dat een verbinding tussen de Krimpenerwaard en Ridderkerk van de baan is. Ook die plek was in eerste instantie aangemerkt als potentiële locatie.

Brancheorganisatie evofenedex is blij dat "het drukste wegvak van Nederland eindelijk wordt aangepakt", maar vindt de maatregelen onvoldoende. "Een extra oeververbinding voor de Krimpenerwaard blijft nodig voor een robuuster netwerk.

In geval van calamiteiten wil je een alternatief hebben. Dat is een gemiste kans voor de regio", zegt algemeen directeur Machiel van der Kuijl.

RET: 'Oplossing van verkeersknelpunten'

Maurice Unck, algemeen directeur van de RET, laat weten dat hij de nieuwe oeververbinding "goed nieuws" vindt voor de reizigers in Rotterdam. "Het startbesluit voorziet in een oplossing van de verkeersknelpunten op de Algeracorridor en bij de Brienenoordbrug."

"Het is nu zaak dat de plannen goed worden uitgewerkt en dat de voorziene OV-verbinding voldoende capaciteit biedt om de groei van de stad in goede banen te leiden."