Een 57-jarige man uit Den Haag is maandag aangehouden voor het invoeren van 86 kilo crystal meth.

De douane kreeg de harddrugs in het vizier tijdens een reguliere steekproef in de havens van Rotterdam. In een van de containers werd door middel van een scan een verdachte ruimte aangetroffen, waarop de politie werd ingeschakeld.

De crystal meth was verstopt in een schroef van vijf meter lang die in een mengmachine zat voor veevoer. De container was afkomstig uit Mexico.

De drugs zijn inmiddels vernietigd. De lading crystal meth had een straatwaarde van 8,6 miljoen euro.

De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.