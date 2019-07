Een 45-jarige docent van de Lucasschool in Rotterdam is donderdag veroordeeld tot zes jaar cel voor het misbruiken van drie minderjarige leerlingen en het bezit van kinderporno.

De man mag daarnaast de komende acht jaar niet met minderjarigen werken en moet een schadevergoeding van 10.000 euro betalen aan de drie slachtoffers, bevestigt een woordvoerder van de rechtbank Rotterdam aan NU.nl.

De Lucasschool is een basisschool voor speciaal onderwijs. Vanaf 2012 zou de docent ontucht of ontuchtige handelingen hebben gepleegd met de drie leerlingen, onder andere door ze in lingerie voor hem te laten dansen.

De zaak tegen de 45-jarige Rotterdammer kwam aan het licht toen een van de meisjes over het misbruik vertelde tegen een psycholoog. Later meldden ook de twee andere slachtoffers zich. Een van hen had in 2014 al aangifte gedaan tegen hem.

Het vonnis van de rechtbank komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie (OM).