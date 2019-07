In de buurt van Rotterdam The Hague Airport is woensdagmiddag een doos met vuurwerk aangetroffen. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) heeft het pakket onschadelijk gemaakt, meldt een woordvoerder van de Marechaussee aan NU.nl.

Het is niet bekend door wie het vuurwerk is achtergelaten. De doos werd rond 12.00 uur aangetroffen in de buurt van de luchthaven.

De veiligheidsdiensten wilden geen risico nemen en hebben de inhoud van de doos daarom onschadelijk gemaakt.