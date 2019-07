De meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad heeft dinsdagochtend ingestemd met het plan om het Eurovisie Songfestival in 2020 te gaan organiseren.

Dit meldt Said Kasmi, wethouder Onderwijs, Cultuur en Toerisme via Twitter. Vorige week liet Amsterdam nog weten zich terug te trekken uit de race. De reden was dat de Ziggo Dome, de beoogde locatie, in de periode rond het Songfestival niet beschikbaar is.

Rotterdam is een van de vijf steden die nog meedoet in de strijd om het Songfestival te organiseren. De andere steden die nog meedoen zij Utrecht, Arnhem, Den Bosch en Maastricht.

Woensdag moeten de steden hun zogenaamde 'bidbook' inleveren. De stad waar het Eurovisie Songfestival volgend jaar uiteindelijk zal plaatsvinden, moet tussen 5 en 15 miljoen investeren.