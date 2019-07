Een man is zaterdag overleden nadat hij uit een rijdende vrachtauto was gevallen of gesprongen. De man had zich, samen met zeven anderen, verborgen in de aanhanger van de wagen. De zeven anderen en de chauffeur van het voertuig zijn aangehouden, meldt de politie zaterdagmiddag.

Een getuige meldde dat mensen uit de aanhanger hingen. De politie kwam op het voertuig af om het te controleren, toen er opeens een man uit de rijdende vrachtwagen viel of sprong. Hij overleed aan zijn verwondingen. Zijn identiteit is nog niet vastgesteld.

Van de andere zeven inklimmers, zowel jonge mannen als vrouwen, is de identiteit evenmin vastgesteld. Mogelijk komen ze uit Eritrea, meldt de politie. Agenten onderzoeken de toedracht van het incident en proberen te achterhalen waar de inklimmers vandaan komen en waar ze naartoe wilden.

De vrachtwagenchauffeur is aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Zijn vrachtwagen had een aanhanger met Pools kenteken. De politie is op zoek naar mensen die de wagen hebben zien rijden en meer kunnen vertellen over de herkomst ervan.

De snelweg was bij het Hellegatsplein in noordelijke richting tijdelijk afgesloten voor onderzoek, maar is rond 15.50 uur vrijgegeven.