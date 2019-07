Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag zestien jaar cel geëist tegen twee mannen uit Rotterdam die ervan worden verdacht dat ze op 15 juni 2018 een 29-jarige man hebben doodgeschoten.

De mannen van 35 en 37 jaar zouden het slachtoffer op het Sandelingplein in Rotterdam hebben willen beroven van drugsgeld. Deze beroving zou uit de hand zijn gelopen. Het slachtoffer werd neergeschoten en overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Een van de verdachten zegt dat hij uit noodweer heeft geschoten. Het OM gaat daar niet in mee, omdat het slachtoffer geen wapen bij zich had. Daardoor was er geen "onmiddellijk dreigend gevaar waartegen schieten door de verdachte geboden was", aldus de officier van justitie.

De officier van justitie heeft in de strafeis rekening gehouden met de ernst en impact van de zaak. Het slachtoffer had een vriendin en kinderen. Ook de plek waar het schietincident plaatsvond speelde daarbij een rol. Het gaat volgens het OM om een kwetsbaar gebied. Het doodschieten van de man heeft veel bewoners angst ingeboezemd. De officier neemt verder in de strafeis mee dat de verdachten tijdens het proces hebben gezwegen en geen spijt hebben betuigd.

De uitspraak is op vrijdag 19 juli.