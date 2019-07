De Maastunnel gaat binnenkort drie weken lang in beide richtingen dicht voor al het autoverkeer. De tunnel was de afgelopen tijd al periodes gesloten vanwege werkzaamheden.

De afsluiting vindt van 28 juli 13.00 uur tot 19 augustus 06.00 uur in beide richtingen plaats, meldt Rotterdam Onderweg.

In de betreffende drie weken worden alle systemen getest en de tunnel schoongemaakt.

De tunnel is al vanaf woensdag dicht voor het verkeer richting Zuid. Er vinden twee jaar lang werkzaamheden plaats. Maar de tunnel opent 19 augustus weer helemaal voor het autoverkeer.

Rotterdam Onderweg adviseert om te rijden via de Van Brienenoordbrug of de Beneluxtunnel. De kortste alternatieve route voor het verkeer van Zuid richting Oost is over de Erasmusbrug, maar die is ook het drukste.