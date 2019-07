Een voortvluchtige man die eind mei is veroordeeld tot acht jaar cel voor doodslag is donderdagmiddag aangehouden in Rotterdam, schrijft de politie.

De 31-jarige man was in de nacht van 7 op 8 juli 2017 betrokken bij een fatale mishandeling voor een café op de 2e Rosestraat in Rotterdam. Hij gebruikte samen met een ander persoon"grof geweld" tegen een 44-jarige man. Het slachtoffer lag al bewusteloos op straat toen hij nog trappen tegen zijn hoofd en in het gezicht kreeg.

Na het geweld liepen de verdachten weg zonder zich over het slachtoffer te bekommeren. Hij overleed zes dagen na het incident in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Volgens de rechter gingen de twee veroordeelden nietsontziend tekeer tegen het inmiddels weerloze slachtoffer. Hun gedrag was te beschouwen als een doelbewuste actie om het slachtoffer uit te schakelen, aldus het vonnis.

De rechtbank veroordeelde de twee daders op 24 mei tot zes en acht jaar gevangenisstraf. De verdachte die donderdag is opgepakt, was niet bij de uitspraak aanwezig. De politie was daarom naar hem op zoek.