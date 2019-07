Een 25-jarige Schiedammer die ervan wordt verdacht eind mei een man neergeschoten te hebben op de Allard Piersonstraat in Rotterdam-West is woensdagmiddag aangehouden. De aanhouding gebeurde in een hotel in de Rotterdamse wijk Prins Alexander.

Het slachtoffer werd dinsdag 21 mei omstreeks 21.00 uur beschoten. Op dat moment waren er veel mensen op straat, onder wie spelende kinderen.

De schutter veroorzaakte volgens de politie een levensgevaarlijke situatie door in aanwezigheid van al deze mensen te gaan schieten.

De politie ontving eerder meerdere tips nadat de naam en de foto van de verdachte waren vrijgegeven in Bureau Rijnmond en Opsporing Verzocht. Het politieonderzoek leidde uiteindelijk naar de man, die ondergedoken zat in een hotel aan de hoofdweg in Prins Alexander.

Hij probeerde nog te vluchten door in een sloot achter het hotel te springen, maar agenten konden hem desondanks aanhouden.