De politie heeft woensdagochtend twee waarschuwingsschoten gelost bij de aanhouding van een 23-jarige Rotterdammer in de Melissantstraat in Rotterdam. De man vluchtte toen agenten een woning binnenvielen in het kader van een drugsonderzoek.

De politie viel het huis aan de Oldegaarde iets voor 6.00 uur binnen. Daar troffen de agenten een onbekende hoeveelheid verdovende middelen aan, evenals diverse vuurwapens, waaronder een automatisch vuurwapen.

Ten tijde van de inval waren er vier personen in de woning aanwezig. Drie van hen, twee Rotterdammers van 25 en 28 jaar en een vrouw van 30 uit Bergschenhoek, konden ter plaatse worden aangehouden. De vierde persoon vluchtte.

De agenten kwamen de man in de Melissantstraat weer op het spoor. Omdat hij mogelijk in het bezit was van een vuurwapen, hielden de agenten hem onder schot.

'Man was niet onder indruk van getrokken vuurwapens'

Volgens de politie leek de man "niet onder de indruk van getrokken vuurwapens die op hem gericht waren, en ging hij er opnieuw vandoor".

De agenten losten vervolgens twee waarschuwingsschoten, waarna de verdachte zich overgaf en werd gearresteerd. Hij is overgebracht naar het politiebureau en wordt verhoord.