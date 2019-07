De gemeente Rotterdam heeft in drie jaar tijd 125.000 kilo brood ingezameld die omgezet wordt in groene energie. Volgens de gemeente kan van dit aantal kilo's brood zo'n 2.000 led-lampen een jaar lang branden.

Het inzamelen is onderdeel van een proef om brood op straat en voedselverspilling tegen te gaan. Ook is het brood niet goed voor dieren die in de stad leven en trekt het ratten en meeuwen aan die overlast kunnen veroorzaken.

Inwoners kunnen in een van de 130 broodbakken bij 85 verschillende inzamellocaties in de stad hun oude brood inleveren. Door het brood te vergisten wordt het omgezet in groene energie.

De gemeente startte het initiatief in 2016 samen met stichting BroodNodig. De gemeente heeft de werkzaamheden vanaf 1 juli overgenomen.