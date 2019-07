Roze Zaterdag/Roze Stad zal in 2021 voor de tweede keer plaatsvinden in Rotterdam, maakt het stadsbestuur maandag bekend.

Deze Roze Zaterdag komt precies twintig jaar na de eerste keer dat Rotterdam het evenement organiseerde. In 2001 was Rotterdam ook Culturele Hoofdstad van Europa en gastheer van de belangrijkste LHBTI-conferentie in Europa, de ILGA-Europe Conference.

Zowel het initiatief van COC Rotterdam-Rijnmond en de motie waarmee de gemeenteraad zich schaarde achter het houden van de Roze Zaterdag, vormden belangrijke redenen voor de keuze voor Rotterdam.

"Het organiseren van Roze Zaterdag is een van de activiteiten die we genoemd hebben als actie. En die belofte maken we waar," zegt wethouder Bert Wijbenga.