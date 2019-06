De politie heeft twee mannen aangehouden op verdenking van het bedreigen van een medewerker van de Jeugdbescherming Rotterdam, maakte het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam vrijdag bekend.

De verdachten zouden de vrouw via WhatsApp en met een brief in haar brievenbus hebben bedreigd. Op die manier zouden de vrouw hebben geprobeerd te dwingen een eerder genomen besluit in haar werk in de Jeugdbescherming terug te draaien.

Om de bedreiging kracht bij te zetten, zouden de verdachten ook een foto van haar woning hebben bijgevoegd en haar gezin hebben bedreigd. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) "een zeer alarmerende situatie waardoor de vrouw en haar gezin uit voorzorg moest onderduiken".

Rechercheurs startten meteen een onderzoek en kwamen half juni op het spoor van de twee verdachten: een 33-jarige man uit Bergschenhoek en een 24-jarige man uit Rotterdam. Beide verdachten zitten vast.

"De bedreiging had grote impact op het slachtoffer en haar gezin. Het slachtoffer is slachtofferzorg aangeboden en er zijn afspraken gemaakt in het belang van haar veiligheid", aldus de leider van het onderzoeksteam van de politie.