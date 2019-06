Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag zes jaar cel geëist tegen Eric K., een voormalig docent van de Lucasschool in Rotterdam, voor het misbruiken van drie minderjarige leerlingen.

Dat melden RTV Rijnmond en Het AD donderdagochtend.

K. werkte op de Lucasschool in Rotterdam, een basisschool voor speciaal onderwijs. Hij zou vanaf 2012 met drie minderjarige meisjes in Rotterdam en Gouda ontucht of ontuchtige handelingen hebben gepleegd, bijvoorbeeld door ze in door hem verstrekte lingerie te laten dansen of poseren.

De meisjes waren alle drie 9 jaar oud toen het misbruik begon.

De zaak kwam aan het rollen toen een van de meisjes over het misbruik vertelde tegen een psycholoog, die vervolgens haar ouders inlichtte. Nadat bekend werd dat K. was gearresteerd, meldden ook de twee andere slachtoffers zich.

Een van hen had in 2014 ook al aangifte van misbruik had gedaan tegen K. Justitie oordeelde toen dat er geen grond was voor verder onderzoek.