De politie en de Belastingdienst hebben dinsdag beslag gelegd op in totaal 20.000 euro tijdens een gezamenlijke actie in de Spaanse Polder in Rotterdam. Een 34-jarige man is gearresteerd voor witwassen.

De actie was gericht op het tegengaan van ondermijnende criminaliteit in de Spaanse Polder. Agenten controleerden de auto van de man en vonden daar 4.000 euro aan contant geld. Omdat de man niet kon verklaren hoe hij aan dat geld kwam, is hij aangehouden voor witwassen. Zijn auto is in beslag genomen.

De Belastingdienst inde tijdens dezelfde actie een bedrag van 1.4633 euro aan openstaande boetes. Twee auto's werden in beslag genomen.

In totaal werden 42 voertuigen gecontroleerd.

Ondermijnende criminaliteit in de Spaanse Polder

De Spaanse Polder is een bedrijventerrein waar zich in het verleden bedrijven hebben gevestigd die het volgens de politie met de regels "minder nauw nemen, dan wel ondermijnende activiteiten ontplooien". Meerdere bedrijven, zoals bijvoorbeeld garages, zijn in het verleden al door justitie of de gemeente Rotterdam gesloten

Sinds enige jaren werkt de politie samen met het het Openbaar Ministerie (OM), evenals met de Belastingdienst, de Douane, de gemeente en het bedrijfsleven, om illegale en criminele activiteiten aan te pakken.