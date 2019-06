DCMR Milieudienst Rijnmond heeft dinsdagavond 105 meldingen van geluidsoverlast ontvangen vanwege het concert van de Duitse metalband Rammstein in De Kuip in Rotterdam.

Dit meldt DCMR Milieudienst Rijnmond dinsdagavond. Het begon die avond met slechts negentien meldingen. Inspecteurs waren ter plaatse om het geluid te meten.

Rond 22:10 uur was het aantal meldingen opgelopen tot vijftig. En na het einde van het concert, rond 23.10 uur, stond de teller op 105. De geluidsnormen zijn echter niet overtreden.

Het geluid van het concert was op grote afstand te horen door een zogenaamde 'inversielaag'. "Dat betekent dat een warmere luchtlaag als het ware als een deken over een koudere luchtlaag ligt. Zo'n deken, de inversielaag, vormt dan een soort deksel waar tegen het geluid weerkaatst en extra ver draagt", is te lezen op de website van de milieudienst.

De Kuip had dinsdagavond speciale maatregelen getroffen vanwege de hitte. Zo mochten mensen een waterflesje van een halve liter meenemen en waren in het stadion extra waterpunten toegevoegd.

Laatste concert in stadion was tien jaar geleden

Het is tien jaar geleden dat er voor het laatst een concert werd gehouden in het stadion. Toen trad 'Doe Maar' er op. Het optreden van Rammstein was onderdeel van de Europe Stadium Tour 2019 en komt in totaal langs 27 verschillende stadions in Europa.

Rammstein staat voornamelijk bekend om de hits Du Hast, Ich Will en Sonne. De Duitse metalband kondigde woensdag, een dag na het optreden in De Kuip, een nieuw concert aan. Deze vind plaats op 24 juni 2020 in het Goffertpark in Nijmegen.