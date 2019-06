Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag dertig maanden cel geëist tegen een 29-jarige man uit Roemenië voor het bestelen van meerdere ouderen in Rotterdam en Den Haag. Zijn medeverdachte, een 41-jarige man, moet zich later voor de rechter verantwoorden.

De mannen worden samen verdacht van het plegen van vier diefstallen in 2017 en twee pogingen daartoe.

Volgens het OM hadden zij een vaste manier van opereren. Eerst stelden ze ouderen vragen over geld wisselen voor de parkeermeter, waarbij ze een paar munten in hun hand legden en hen bij de pols kregen. Vervolgens gingen zij ervandoor en merkten de slachtoffers dat zij hun armband, horloge of telefoon misten.

Onder de slachtoffers waren een tachtigjarige vrouw in een rolstoel en een 95-jarige die in de centrale gang van een verzorgingstehuis zat. Het OM rekent het de mannen aan dat zij bewust plekken opzochten waar ze "kwetsbare personen dachten aan te treffen".

Het tweetal is al eerder in Roemenië, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk voor vergelijkbare feiten veroordeeld. De uitspraak tegen de 29-jarige verdachte is over twee weken.