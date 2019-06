De Koninklijke Marechaussee heeft een zeventigjarige Rotterdammer aangehouden op verdenking van het misbruiken van een minderjarige in Nepal en het vervaardigen en het bezitten van kinderporno.

De man werd dinsdag al opgepakt, maar het Openbaar Ministerie (OM) maakte het nieuws vrijdag pas bekend.

Meerdere personen deden meldingen over de man bij zowel de Nederlandse politie in Azië als bij het Meldpunt Kindersekstoerisme. Hij zou verdacht gedrag met kinderen hebben vertoond. De Koninklijke Marechaussee heeft hem vervolgens aangehouden op Schiphol bij aankomst in Nederland.

Na zijn aanhouding doorzocht de politie de Nederlandse woning van de man. Daarbij zijn onder meer een laptop, een computer, externe harde schijven, USB-sticks en SD-kaarten in beslag genomen, evenals schriftelijk materiaal, videobanden en twintig camera's. Op "enkele" gegevensdragers is kinderpornografisch materiaal gevonden.

'Bewustwording kindermisbruik in buitenland neemt toe'

De officier van justitie van het landelijk parket, die zich bezighoudt met de bestrijding van kindersekstoerisme en kinderpornografie, leidt het onderzoek in deze zaak. Volgens haar neemt de bewustwording over kindermisbruik in het buitenland toe, en zijn mensen bereid om een melding te doen over dergelijke zaken.

De verdachte wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.