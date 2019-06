In alle tunnels rond Rotterdam mocht woensdagavond korte tijd maximaal zeventig kilometer per uur worden gereden. Dit was het gevolg van een storing bij Rijkswaterstaat.

Door deze storing kon de organisatie niet alle snelwegen even goed in de gaten houden. Daarom werd het onverantwoord geacht om harder dan zeventig kilometer per uur te rijden.

De storing was rond 19.00 uur weer verholpen.