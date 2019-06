In de metro in Rotterdam is woensdagmiddag een man met een nepvuurwapen en een mes aangehouden. De politie dacht in eerste instantie dat het wapen echt was, maar kon na onderzoek vaststellen dat het om een nepvuurwapen gaat.

Passagiers zagen dat de man een wapen droeg en waarschuwden een medewerker van de metro. De metro werd na de melding van de medewerker stilgezet bij Binnenhof. De verdachte probeerde te vluchten en gooide zijn nepwapen weg in de bosjes.

De verdachte kon uiteindelijk met behulp van een politiehond worden aangehouden. Na zijn aanhouding werd ook nog een mes bij de man gevonden.

De wapens zijn door de politie in beslag genomen. De verdachte werd bij zijn arrestatie gebeten door de politiehond en is naar het ziekenhuis gebracht.