De 23-jarige Joel S., die verdacht wordt van de moord op de Amerikaanse student Sarah Papenheim in Rotterdam, wordt neurologisch onderzocht. Dat heeft de rechter dinsdag besloten na een advies van psychiaters en psychologen. De zaak wordt op 11 september vervolgd om de uitslag van het onderzoek af te wachten.

Het onderzoek is volgens de psychiaters en psychologen nodig om erachter te komen waar de hallucinaties en waanbeelden van S. vandaan kwamen. Deze problemen van S. waren vastgesteld na een persoonlijkheidsonderzoek. Een professor van het VU medisch centrum zal het neurologisch onderzoek leiden.

De 21-jarige studente werd op 12 december 2018 dood gevonden aan de gevolgen van meerdere steekwonden. Eind maart bekende de verdachte Papenheim te hebben vermoord. Volgens de officier van justitie had de Amerikaanse studente 37 steek- en snijwonden.

De moeder van de verdachte waarschuwde de politie nadat S. haar had gebeld en had verteld dat hij een huisgenote had neergestoken. De verdachte en het slachtoffer woonden in een studentencomplex in Rotterdam-Kralingen. S. werd vlak na de steekpartij op station Eindhoven aangehouden.