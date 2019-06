De politie heeft maandag een dertigjarige man opgepakt nadat hij een vrouw met een vuurwapen had geslagen in een woning aan de Nassauhaven in Rotterdam.

De politie startte het onderzoek maandagmiddag op verzoek van een 25-jarige vrouw. Zij stond op dat moment in de tuin van de desbetreffende woning aan de Nassauhaven en had letsel aan haar hoofd, meldt de politie.

De agenten troffen het vuurwapen aan in de meterkast. De verdachte werd direct aangehouden. De man had de vrouw opgesloten nadat hij haar geslagen had met het vuurwapen. De vrouw wist te ontsnappen richting de tuin en kon op deze manier hulp zoeken.

De politie is een onderzoek gestart naar het huiselijk geweld.