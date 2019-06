Mohammed Al M. is maandag door rechtbank voorlopig op vrije voeten gesteld. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij het willen ontvoeren en doodschieten van de zestienjarige Humeyra door Bekir E. Die laatste blijft nog wel vastzitten.

Volgens De Telegraaf zagen de advocaat van Al M. en het Openbaar Ministerie (OM) geen reden de man nog langer vast te houden in voorlopige hechtenis. De man ontkent iets te hebben geweten van de plannen van E.

De hoofdverdachte wordt op dit moment onderzocht in het Pieter Baan Centrum (PBC). De volgende pro-formazitting in deze zaak is in september.

Humeyra werd in december vorig jaar doodgeschoten voor het Designcollege in Rotterdam waar zij naar school ging. E. was haar ex-vriend en kon het einde van de relatie niet verkroppen.

Meisje deed verschillende keren aangiften

Volgens RTL Nieuws had de tiener in de maanden voor haar dood vier keer aangifte gedaan van verschillende incidenten.

Zo zou Bekir E. haar in mei 2018 hebben mishandeld en zou hij haar tientallen keren anoniem hebben opgebeld.

Humeyra had de dag van haar dood een vijfde afspraak bij de politie, om meer informatie te verstrekken voor haar recentste aangifte. Drie kwartier voordat ze bij de agenten moest zijn, werd ze op het schoolplein doodgeschoten.