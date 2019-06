De meeste deelnemers van de Nacht van de Vluchteling hebben zondagochtend hun nachtelijke wandeltocht voltooid. Volgens een woordvoerder van de organisatie waren er dit jaar weinig uitvallers omdat het in de nacht van zaterdag op zondag goed weer was om te lopen.

In Den Haag, Haarlem, Amersfoort en Arnhem kwamen mensen over de finish. Zij kregen een medaille en applaus van honderden supporters, familieleden en vrienden.

De deelnemers gingen rond middernacht van start in respectievelijk Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Nijmegen voor een tocht van 40 kilometer. Rotterdam en Amsterdam hadden ook routes van 10 en 20 kilometer.

Er deed dit keer een recordaantal van ruim 5.600 wandelaars mee aan de speciale tocht over 40 kilometer, waarmee geld werd ingezameld voor vluchtelingen. Tot nu toe is ruim 1,5 miljoen euro opgehaald.

Tot eind augustus kan er nog gedoneerd worden. De opbrengst besteedt Stichting Vluchteling aan levensreddende noodhulp voor vluchtelingen in de wereld. Vorig jaar kregen ruim 880.000 vluchtelingen in 28 landen noodhulp van Stichting Vluchteling.

Directeur Stichting Vluchteling blij met deelnemersaantal

Directeur Tineke Ceelen van Stichting Vluchteling toonde zich verheugd over het grote aantal deelnemers: "Nederland heeft zich van zijn allerbeste kant laten zien, fantastisch zoveel enthousiasme en solidariteit met vluchtelingen in de wereld", zei ze bij de finish in Den Haag.

In die stad liep burgemeester Pauline Krikke de laatste 10 kilometer mee. In Arnhem werden mensen aan de finish verwelkomd door burgemeester Ahmed Marcouch en rapper Diggy Dex was bij de finish in Amersfoort.

Johnny de Mol deed mee aan de tocht van 20 kilometer in Amsterdam, waar burgemeester Femke Halsema de deelnemers wegschoot. In Utrecht gaf Art Rooijakkers (bekend van het televisieprogramma Wie is de Mol) het startschot.